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Названы зараженные коронавирусом территории Ростовской области

21 апреля 2020, 08:04
Фото: donland.ru
В Ростовской области коронавирусная инфекция захватывает все больше территорий, заражая местных жителей, сообщили в правительстве региона.

Только за последние сутки диагноз подтвердился у 54 человек, а общее количество случаев заболевания достигло 346. Вылечить пока удалось 15 пациентов.

За последние сутки больше всего заболевших оказалось в Донецке — 16 человек. Далее идут Заветинский район, Ростов и Новошахтинск с показателями 11, 8 и 4 зараженных.

Новые случаи также зарегистрировали в Шахтах и Белокалитвинском, Акасайском, Азовском, Верхнедонском, Сальском, Тарасовском и Цимлянском районах. Зараженные есть в Батайске и Гуково.

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Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением находятся 2413 граждан.

Всего в регионе провели почти 16 тысяч тестов на коронавирус.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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