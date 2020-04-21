Названы зараженные коронавирусом территории Ростовской области

Только за последние сутки диагноз подтвердился у 54 человек, а общее количество случаев заболевания достигло 346. Вылечить пока удалось 15 пациентов.
За последние сутки больше всего заболевших оказалось в Донецке — 16 человек. Далее идут Заветинский район, Ростов и Новошахтинск с показателями 11, 8 и 4 зараженных.
Новые случаи также зарегистрировали в Шахтах и Белокалитвинском, Акасайском, Азовском, Верхнедонском, Сальском, Тарасовском и Цимлянском районах. Зараженные есть в Батайске и Гуково.
Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии. Под медицинским наблюдением находятся 2413 граждан.
Всего в регионе провели почти 16 тысяч тестов на коронавирус.