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Один из пациентов с коронавирусом в Ростовской области находится без сознания

21 апреля 2020, 15:20
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону один из пациентов с коронавирусом находится в крайне тяжелом состоянии, рассказала глава регионального Минздрава Татьяна Быковская.

По ее словам в Ростовской области из общего числа заболевших четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного заболевшего оценивается как крайне тяжелое. Он постоянно находится на искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание. Между тем, Быковская отметила, что шансы на выздоровление у него все же есть.

Всего на тяжелых пациентов приходится в регионе около 3% случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщалось ранее, среди всех пациентов с коронавирусом в Ростовской области бессимптомно болезнь протекает в 45% случаев.

При этом за сутки в Ростовской области диагноз подтвердили у 54 человек. Теперь в регионе зарегистрировано 346 случаев заболевания.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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