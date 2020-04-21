Один из пациентов с коронавирусом в Ростовской области находится без сознания

По ее словам в Ростовской области из общего числа заболевших четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного заболевшего оценивается как крайне тяжелое. Он постоянно находится на искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание. Между тем, Быковская отметила, что шансы на выздоровление у него все же есть.