Один из пациентов с коронавирусом в Ростовской области находится без сознания

По ее словам в Ростовской области из общего числа заболевших четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одного заболевшего оценивается как крайне тяжелое. Он постоянно находится на искусственной вентиляции легких и не приходит в сознание. Между тем, Быковская отметила, что шансы на выздоровление у него все же есть.
Всего на тяжелых пациентов приходится в регионе около 3% случаев заболевания коронавирусом.
Как сообщалось ранее, среди всех пациентов с коронавирусом в Ростовской области бессимптомно болезнь протекает в 45% случаев.
При этом за сутки в Ростовской области диагноз подтвердили у 54 человек. Теперь в регионе зарегистрировано 346 случаев заболевания.