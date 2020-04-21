От коронавируса в Ростовской области вылечили 15 человек

Под медицинским наблюдением в области находятся 2413 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 2402, сняли с медицинского наблюдения 10200 человек. На стационарном лечении находятся 80 жителей Ростовской области, в тяжелом состоянии два пациента.