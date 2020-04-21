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От коронавируса в Ростовской области вылечили 15 человек

21 апреля 2020, 07:59
Фото: pixabay.com
Число выздоровевших пациентов с подтвержденным коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 15 человек, сообщило региональное правительство.

За последние сутки в области выздоровели два человека с коронавирусной инфекций, общее количество вылеченных достигло 15 человек.

Всего по состоянию на 21 апреля в региона зарегистрировали 346 больных с коронавирусной инфекцией, прирост за последние сутки составил 54 новых случая.

Под медицинским наблюдением в области находятся 2413 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 2402, сняли с медицинского наблюдения 10200 человек. На стационарном лечении находятся 80 жителей Ростовской области, в тяжелом состоянии два пациента.

Ранее стали известны результаты первого теста на коронавирус младенца, рожденного ростовчанкой с подтвержденным диагнозом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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