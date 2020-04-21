От коронавируса в Ростовской области вылечили 15 человек

За последние сутки в области выздоровели два человека с коронавирусной инфекций, общее количество вылеченных достигло 15 человек.
Всего по состоянию на 21 апреля в региона зарегистрировали 346 больных с коронавирусной инфекцией, прирост за последние сутки составил 54 новых случая.
Под медицинским наблюдением в области находятся 2413 человек, из них на самоизоляции по месту жительства 2402, сняли с медицинского наблюдения 10200 человек. На стационарном лечении находятся 80 жителей Ростовской области, в тяжелом состоянии два пациента.
Ранее стали известны результаты первого теста на коронавирус младенца, рожденного ростовчанкой с подтвержденным диагнозом.