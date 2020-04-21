Проект обхода Аксая в Ростовской области получил одобрение Главгосэкспертизы

«Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство автодороги первой категории», — сказано в сообщении.
С 1036-го по 1038-й километр трассы организуют шестиполосное движение, на участке с 1038-го по 1073+303 километр — четырехполосное со скоростью автопотока в 130 километров в час. Участок будет платным с пунктом оплаты на 1045-м километре.
Участок с 1038-го по 1072-й километр будет обходить с восточной стороны города Аксай и хутора Большой лог, после чего примкнет к федеральной трассе М-4 «Дон».
Во время строительства обходя Аксая на трассе появятся три транспортных развязки, восемь путепроводов, пять мостовых сооружений, в том числе мост через реку Дон.