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Проект обхода Аксая в Ростовской области получил одобрение Главгосэкспертизы

21 апреля 2020, 09:44
Фото: donland.ru
Проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги М-4 «Дон» в обход города Аксая в Ростовской области получила одобрение Главгосэкспертизы, сообщила пресс-служба ведомства.

«Проектно-сметной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство автодороги первой категории», — сказано в сообщении.

С 1036-го по 1038-й километр трассы организуют шестиполосное движение, на участке с 1038-го по 1073+303 километр — четырехполосное со скоростью автопотока в 130 километров в час. Участок будет платным с пунктом оплаты на 1045-м километре.

Участок с 1038-го по 1072-й километр будет обходить с восточной стороны города Аксай и хутора Большой лог, после чего примкнет к федеральной трассе М-4 «Дон».

Во время строительства обходя Аксая на трассе появятся три транспортных развязки, восемь путепроводов, пять мостовых сооружений, в том числе мост через реку Дон.

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