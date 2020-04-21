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В Ростове назначили нового главврача больницы № 6

21 апреля 2020, 06:31
Фото: rostgmu-clinic.ru
Николай Кочубейник
Исполняющего обязанности главного врача городской больницы № 6 назначили в Ростове-на-Дону, приказ подписала начальник городского управления здравоохранения Надежда Левицкая.

Новым исполняющим обязанности главврача стал анестезиолог-реаниматолог Николай Кочубейник, ранее главой медучреждения был Альберт Пирумян.

В середине апреля Следственный комитет возбудил против городской больницы № 6 уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Причиной стали жалобы ростовчан. которые рассказали, что вынуждены были находиться в одной палате с женщиной с подозрением на коронавирус.

Позже диагноз подтвердился и пациентку перевели в другое учреждение. Из-за произошедших событий больницу закрыли на карантин, тесты на коронавирус сдали более 60 пациентов и врачей, заболевание выявили у рентгенолога.

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