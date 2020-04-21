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В Ростове назначили председателя контрольно-счетной палаты

21 апреля 2020, 20:38
Фото: rostov-gorod.ru
На должность председателя контрольно-счетной палаты Ростова-на-Дону назначили Ирину Радюхину, говорится в сообщении на сайте горадминистрации.

Решение о назначении Ирины Радюхиной на должность главы контрольно-счетной палаты города приняли депутаты в ходе заседания Гордумы.

Ранее Радюхина замещала должность начальника контрольно-ревизионного отдела Муниципального казначейства. На новый пост она была избрана сроком на пять лет.

Отмечается, что общий стаж работы Ирины Радюхиной составляет почти 30 лет, из которых больше 27 лет она проработала по специальности. Ее стаж муниципальной службы составляет более 16 лет.

С 2015 года председателем контрольно-счетной палаты Ростова-на-Дону был Василий Карташов.

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