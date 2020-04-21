Власти Ростовской области отменят фуршет в честь Дня Победы

«Это ежегодное мероприятие, организуемое в канун 9 мая, для делегаций ветеранов. Закупка, как и предписывает законодательство, была внесена в план-график», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что все торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесли. Из-за этого будет отменена и закупка.