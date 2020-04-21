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Власти Ростовской области отменят фуршет в честь Дня Победы

21 апреля 2020, 06:52
Фото: pxhere.com
В Ростовской области отменят закупку по выбору подрядчика для проведения фуршета в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе правительстве региона.

Напомним, на проведение фуршета на 500 персон собирались потратить 478 тысяч рублей. В меню были указаны 17 блюд и безалкогольные напитки.

«Это ежегодное мероприятие, организуемое в канун 9 мая, для делегаций ветеранов. Закупка, как и предписывает законодательство, была внесена в план-график», — уточнили в пресс-службе. Отмечается, что все торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесли. Из-за этого будет отменена и закупка.

Из-за ситуации с коронавирусом в Ростове и Новочеркасске на неопределенный срок отложили проведение парадов Победы

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