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Вокзалы в Таганроге и Новочеркасске обработали против коронавируса

21 апреля 2020, 07:52
Фото: donland.ru
В Ростовской области завершились работы по дезинфекции территорий железнодорожных вокзалов в двух городах, сообщили в правительстве региона.

К работам в Новочеркасске и Таганроге привлекли химиков-спасателей. Они обработали здания вокзальных комплексов, лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания.

«Для дезинфекции применяются хлорсодержащие препараты. Их распыляют при помощи специального оборудования», — сказано в сообщении.

Ранее аналогичные работы прошли на территории главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. В общей сложности обработали свыше одной тысячи квадратных метров дорог и пешеходных зон.

Кроме того, дезинфекция коснулась 500 остановочных комплексов. Работы проходят по решению главы региона Василия Голубева.

Добавим, что в области зарегистрировано уже 346 случаев заболевания коронавирусом.

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