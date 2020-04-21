Вокзалы в Таганроге и Новочеркасске обработали против коронавируса

К работам в Новочеркасске и Таганроге привлекли химиков-спасателей. Они обработали здания вокзальных комплексов, лестницы, переходы, служебные помещения, залы ожидания.
«Для дезинфекции применяются хлорсодержащие препараты. Их распыляют при помощи специального оборудования», — сказано в сообщении.
Ранее аналогичные работы прошли на территории главного железнодорожного вокзала Ростова-на-Дону. В общей сложности обработали свыше одной тысячи квадратных метров дорог и пешеходных зон.
Кроме того, дезинфекция коснулась 500 остановочных комплексов. Работы проходят по решению главы региона Василия Голубева.