Бюджет Ростова недополучит около 100 млн рублей из-за мер по коронавирусу

В рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии для предприятий малого и среднего бизнеса было предусмотрено снижение ставки по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5%. Кроме того, вдвое планируется сократить платежи при участии индивидуальных предпринимателей в патентной системе налогообложения. На уплату арендных платежей за муниципальное имущество будет предоставлена отсрочка до 1 января 2021 года. Из-за принятых мер бюджет города недополучит 97,4 миллиона рублей.