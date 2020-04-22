Бюджет Ростова недополучит около 100 млн рублей из-за мер по коронавирусу

При этом доходная часть бюджета города была увеличена на три миллиарда рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов. Расходная часть бюджета города увеличилась на 3,58 миллиарда рублей. Таким образом на 2020 год доходная часть бюджета города составит более 36,87 миллиарда рублей, а расходная часть — 39,59 миллиарда рублей. Дефицит составит 2,18 миллиарда рублей, это соответствует нормам бюджетного законодательства.
Как пояснила начальник Муниципального казначейства Татьяна Асатрян, были увеличены дотации на оснащение коечного фонда медицинских учреждений. Больницы получат 671 миллион рублей.
В рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях пандемии для предприятий малого и среднего бизнеса было предусмотрено снижение ставки по единому налогу на вмененный доход с 15% до 7,5%. Кроме того, вдвое планируется сократить платежи при участии индивидуальных предпринимателей в патентной системе налогообложения. На уплату арендных платежей за муниципальное имущество будет предоставлена отсрочка до 1 января 2021 года. Из-за принятых мер бюджет города недополучит 97,4 миллиона рублей.
Напомним, что на 21 апреля в Ростовской области число заболевших коронавирусом составило 346 человек, за сутки соответствующий диагноз был поставлен 54 пациентам.