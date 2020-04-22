Коронавирус не повлияет на старт купального сезона в Ростове

Купальный сезон традиционно начнется с начала лета, несмотря на действующие сейчас ограничения. Он продлится четыре месяца и завершится в октябре.
Для горожан подготовят пляжи на улице Капустина, острове Зеленый, улице Левобережной. Они будут доступны ежедневно с 10.00 мск до 20.00.
Добавим, что сейчас в области введены ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе отменены массовые мероприятия. В регионе зарегистрировано уже свыше 340 случаев заболевания.
В Ростове за два дня выдали 460 тысяч пропусков для перемещения по городу. Всего доступны 25 точек выдачи документов.