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Коронавирус не повлияет на старт купального сезона в Ростове

22 апреля 2020, 07:46
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону купальный сезон в этом году планируется начать 1 июня, говорится в постановлении главы мэрии Алексея Логвиненко.

Купальный сезон традиционно начнется с начала лета, несмотря на действующие сейчас ограничения. Он продлится четыре месяца и завершится в октябре.

Для горожан подготовят пляжи на улице Капустина, острове Зеленый, улице Левобережной. Они будут доступны ежедневно с 10.00 мск до 20.00.

Добавим, что сейчас в области введены ограничения из-за пандемии коронавируса, в том числе отменены массовые мероприятия. В регионе зарегистрировано уже свыше 340 случаев заболевания.

В Ростове за два дня выдали 460 тысяч пропусков для перемещения по городу. Всего доступны 25 точек выдачи документов.

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