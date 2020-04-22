Ремонт трассы в Ростовской области завершат в июне

Речь идет об участках дороги Обливская — Советская — Боковская — Каргинская. Всего приведут в порядок 4,3 километра дорожного полотна.
«В данный момент подрядчик выполняет устройство нового асфальтобетонного покрытия. Согласно госконтракту работы должны завершиться в июне 2020 года», — сказано в сообщении.
Добавим, что работы проходят в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в текущем году отремонтируют 102 объекта.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону в мае планируется завершить работы по ремонту участка проспекта Театрального. До этого масштабный ремонт улицы Александровской начали в Новочеркасске.