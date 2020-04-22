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Ростовская мэрия хочет получить контроль над двумя пригородными маршрутами

22 апреля 2020, 07:23
Фото: rostov-gorod.ru
Администрация Ростова-на-Дону хочет получить контроль над маршрутом до «Меги», чтобы вносить изменения, заявил глава департамента транспорта Христофор Ермашов.

Здесь говорится о маршруте в «Мегу», рынок «Атлант», через поселок Верхнетемерницкий, в хутор Обуховка. Дело в том, что он выходит за пределы донской столицы.

Мэрия хочет получить право открывать, закрывать и вносить изменения в маршруты. Это поможет улучшить качество обслуживания.

Иногда местные жители путаются, так как считают маршрут городским. Здесь не работают транспортные карты, из-за чего поступают жалобы от населения.

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону со вторника не действуют муниципальные маршруты № 5 и 58. Кроме того, на нескольких городских маршрутах было увеличено число автобусов.

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