Ростовская мэрия хочет получить контроль над двумя пригородными маршрутами

Здесь говорится о маршруте в «Мегу», рынок «Атлант», через поселок Верхнетемерницкий, в хутор Обуховка. Дело в том, что он выходит за пределы донской столицы.
Мэрия хочет получить право открывать, закрывать и вносить изменения в маршруты. Это поможет улучшить качество обслуживания.
Иногда местные жители путаются, так как считают маршрут городским. Здесь не работают транспортные карты, из-за чего поступают жалобы от населения.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону со вторника не действуют муниципальные маршруты № 5 и 58. Кроме того, на нескольких городских маршрутах было увеличено число автобусов.