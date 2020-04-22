Штрафы за нарушение самоизоляции ростовчанам придется заплатить в полном объеме

Как сообщалось ранее, за сутки в Ростовской области поймали 170 нарушителей режима обязательной самоизоляции. В общей сложности на 15 тысяч рублей были оштрафованы 110 нарушителей, по 7,5 тысячи рублей заплатят 23 жителя региона, по три тысячи — четыре человека. Общая сумма всех выписанных штрафов достигла 1,8 миллиона рублей.