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Штрафы за нарушение самоизоляции ростовчанам придется заплатить в полном объеме

22 апреля 2020, 06:55
Фото: 61.мвд.рф
Жители Ростовской области не смогут заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции со скидкой, пояснил начальник управления информационной политики правительства Ростовской области Сергей Тюрин в ходе брифинга 21 апреля.

По его словам, жители Ростовской области стали обращаться с вопросом, будет ли действовать скидка в размере 50% на оплату штрафа за нарушение режима самоизоляции в 20-дневный срок.

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Но Тюрин пояснил, что такой скидки не предусмотрено. «Скидки только для ряда правонарушений в области безопасности дорожного движения», — уточнил он.

Как сообщалось ранее, за сутки в Ростовской области поймали 170 нарушителей режима обязательной самоизоляции. В общей сложности на 15 тысяч рублей были оштрафованы 110 нарушителей, по 7,5 тысячи рублей заплатят 23 жителя региона, по три тысячи — четыре человека. Общая сумма всех выписанных штрафов достигла 1,8 миллиона рублей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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