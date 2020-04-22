Спецпропуск в Ростове можно заказать в онлайн-режиме

На сайте городской администрации есть специальный раздел. Горожанам надо выбрать район, заполнить анкету и ожидать. Добавим, что в городе организовали 25 пунктов выдачи спецпропусков. За два дня разрешения получили более 400 тысяч человек.
Документ дает право находиться на улице, чтобы добраться до работы и обратно. Ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции.
В Ростовской области зарегистрировано 346 случаев заболевания. Среди заразившихся есть дети. Ранее депутат городской Думы Ростова Анатолий Котляров сравнил жителей Ростовской области со скотиной, когда рассуждал о коронавирусе и режиме самоизоляции.
Из-за пандемии коронавируса власти Ростовской области приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса.