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Спецпропуск в Ростове можно заказать в онлайн-режиме

22 апреля 2020, 06:57
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону оставить заявку на получение спецпропуска для перемещения по городу можно онлайн-режиме, сообщили в мэрии.

На сайте городской администрации есть специальный раздел. Горожанам надо выбрать район, заполнить анкету и ожидать. Добавим, что в городе организовали 25 пунктов выдачи спецпропусков. За два дня разрешения получили более 400 тысяч человек.

Документ дает право находиться на улице, чтобы добраться до работы и обратно. Ограничения связаны с распространением коронавирусной инфекции.

В Ростовской области зарегистрировано 346 случаев заболевания. Среди заразившихся есть дети. Ранее депутат городской Думы Ростова Анатолий Котляров сравнил жителей Ростовской области со скотиной, когда рассуждал о коронавирусе и режиме самоизоляции.

Из-за пандемии коронавируса власти Ростовской области приняли ряд мер, направленных на поддержку бизнеса.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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