В Новочеркасске не нашлось желающих благоустроить парк на Соцгороде

Объявленный департаментом ЖКХ Новочеркасска аукцион был признан несостоявшимся.
Напомним, что конкурс был объявлен в начале апреля, максимальная стоимость контракта составила 127,9 миллиона рублей. За эти деньги планировалось произвести укладку тротуарной плитки, установку скамеек и шахматных столов, оборудовать велопарковку и парковку для самокатов, площадку для мини-футбола, амфитеатр, выполнить другие работы.
Заявки на участие в конкурсе направили три организации из Ростова, Воронежа, Красного Сулина. Но все они были признаны комиссией, как не соответствующие условиям аукциона.
Скорее всего, аукцион объявят снова в ближайшее время.