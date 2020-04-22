В Новочеркасске не нашлось желающих благоустроить парк на Соцгороде

Напомним, что конкурс был объявлен в начале апреля, максимальная стоимость контракта составила 127,9 миллиона рублей. За эти деньги планировалось произвести укладку тротуарной плитки, установку скамеек и шахматных столов, оборудовать велопарковку и парковку для самокатов, площадку для мини-футбола, амфитеатр, выполнить другие работы.