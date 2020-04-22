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В Новочеркасске не нашлось желающих благоустроить парк на Соцгороде

22 апреля 2020, 10:44
Фото: novochgrad.ru
Администрация Новочеркасска не смогла выбрать подрядчика для благоустройства парка в микрорайоне Соцгород, следует из документов на портале госзакупок.

Объявленный департаментом ЖКХ Новочеркасска аукцион был признан несостоявшимся.

Напомним, что конкурс был объявлен в начале апреля, максимальная стоимость контракта составила 127,9 миллиона рублей. За эти деньги планировалось произвести укладку тротуарной плитки, установку скамеек и шахматных столов, оборудовать велопарковку и парковку для самокатов, площадку для мини-футбола, амфитеатр, выполнить другие работы.

Заявки на участие в конкурсе направили три организации из Ростова, Воронежа, Красного Сулина. Но все они были признаны комиссией, как не соответствующие условиям аукциона.

Скорее всего, аукцион объявят снова в ближайшее время.

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