rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля 2020, 02:55

Published 22 апреля 2020, 02:55

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Власти Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью коронавирусом

22 апреля 2020, 02:55
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается стабильно напряженной, заявил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

Он рассказал, что прирост заболевших каждый день составляет примерно одно и тоже число. По его словам, в таких условиях выйти на плато можно в конце апреля или начале мая.

Ковалев уточнил, что для этого надо соблюдать санитарные правила. Эти слова поддержал глава региона Василий Голубев.

«Самоизоляция является наиболее действенным инструментом сохранения относительно стабильной ситуации. И контроль тут должен осуществляться в полном объеме. Если расслабиться, то то процесс затянется на несколько недель», — заявил губернатор.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 346 случаев заболевания коронавирусом.

#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика