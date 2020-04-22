ЮЗТС вошел в список системообразующих предприятий Кубани

Все эти организации оказывают существенное влияние на социальную стабильность и занятость населения Кубани. ЮЗТС (Южный завод тяжелого станкостроения) также вошел в этот список.
Документ утвержден региональным штабом по обеспечению устойчивости экономики. Кроме этого, его опубликовали на портале Минэкономики края.
Перечень включает 208 организаций из различных отраслей экономики. ЮЗТС представлен в сфере «машиностроение и металлообработка».
Как сообщили в пресс-службе предприятия, с начала апреля было изготовлено три станка для российских регионов. Еще 16 обрабатывающих центров и станков в процессе изготовления. На подписании находятся еще более десяти контрактов. Заказчиками оборудования являются предприятия Сибири, Урала, Центральной России и Санкт-Петербурга.
ЮЗТС основан в 2016 году на базе завода имени Седина, поставлявшего станки в 65 стран мира. Сегодня краснодарские станкостроители активно наращивают позиции на рынке. Продукция завода востребована и в России, и за рубежом. Сотрудниками предприятия являются более 100 человек. Большая часть из них ранее работали на заводе им. Седина.
ЮЗТС официально включен Минпромторгом России в реестр отечественных производителей промышленной продукции.