ЮЗТС вошел в список системообразующих предприятий Кубани

ЮЗТС основан в 2016 году на базе завода имени Седина, поставлявшего станки в 65 стран мира. Сегодня краснодарские станкостроители активно наращивают позиции на рынке. Продукция завода востребована и в России, и за рубежом. Сотрудниками предприятия являются более 100 человек. Большая часть из них ранее работали на заводе им. Седина.