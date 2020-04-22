За сутки в Ростовской области выявили 52 инфицированных коронавирусом

На 22 апреля диагноз «коронавирус» был поставлен 52 новым пациентам. За все время выздоровели 18 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 2898 человек, 2887 из них соблюдают режим карантина по месту фактического проживания.
Снято с медицинского наблюдения было 10 447 человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 13345 человек.
Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области, бессимптомно болезнь протекает у 45% пациентов с коронавирусом. На тяжелых больных приходится всего 3%. Он также отметил, что, по предварительным прогнозам, регион достигнет плато в конце апреля-начале мая.