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За сутки в Ростовской области выявили 52 инфицированных коронавирусом

22 апреля 2020, 07:45
Фото: pixabay.com
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области превысило 398 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На 22 апреля диагноз «коронавирус» был поставлен 52 новым пациентам. За все время выздоровели 18 человек. Под медицинским наблюдением в настоящее время находится 2898 человек, 2887 из них соблюдают режим карантина по месту фактического проживания.

Снято с медицинского наблюдения было 10 447 человек. За весь период медицинским наблюдением было охвачено 13345 человек.

Как сообщил главный санитарный врач Ростовской области, бессимптомно болезнь протекает у 45% пациентов с коронавирусом. На тяжелых больных приходится всего 3%. Он также отметил, что, по предварительным прогнозам, регион достигнет плато в конце апреля-начале мая.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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