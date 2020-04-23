БСМП Таганрога получит 18 млн руб на обновление оборудования для лечения коронавируса

Деньги по распоряжению главы региона Василия Голубева были выделены медицинскому учреждению для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.
Так, на 7,7 миллиона рублей планируется закупить медицинское оборудование для диализа, еще 5,4 миллиона рублей пойдут на обслуживание и текущий ремонт аппаратов ИВЛ и бронхоскопа. Оставшаяся сумма будет направлена на обновление травмпункта для больных с коронавирусной инфекцией и приобретение оборудования для обеззараживания медицинских отходов.
Напомним, что на базе БСМП в Таганроге был развернут моногоспиталь на 100 пациентов с коронавирусом.
За все время в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов.