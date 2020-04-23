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Posted 23 апреля 2020, 09:36

Published 23 апреля 2020, 09:36

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Детсад и десятки домов остались без горячей воды в Таганроге

23 апреля 2020, 09:36
В Таганроге горячее водоснабжение отключили в детском саду и ряду домов по улице Котлостроительной, сообщила городская администрация.

Без горячей воды остался детский сад № 51 и десять домов, все объекты расположены на Котлостроительной улице. Кроме того, подачу горячей воды ограничили в дома № 10-2а по Большой Бульварной и № 12-1 по улице Ремесленной.

Подачу теплой воды прекратили из-за закрытия котельной на модернизацию. «В связи с необходимостью реализации инвестиционной программы по модернизации инженерного оборудования котельной АО ТЭПТС „Теплоэнерго“, расположенной по адресу: Таганрог, улица Котлостроительная, 23/10, котельная остановлена на ремонтные работы», — сказано в сообщении мэрии.

Ранее счетная палата выявила выявила отсутствие водопровода в трети медучреждений России.

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