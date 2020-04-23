Детсад и десятки домов остались без горячей воды в Таганроге

Posted 23 апреля 2020, 09:36
Published 23 апреля 2020, 09:36
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Без горячей воды остался детский сад № 51 и десять домов, все объекты расположены на Котлостроительной улице. Кроме того, подачу горячей воды ограничили в дома № 10-2а по Большой Бульварной и № 12-1 по улице Ремесленной.
Подачу теплой воды прекратили из-за закрытия котельной на модернизацию. «В связи с необходимостью реализации инвестиционной программы по модернизации инженерного оборудования котельной АО ТЭПТС „Теплоэнерго“, расположенной по адресу: Таганрог, улица Котлостроительная, 23/10, котельная остановлена на ремонтные работы», — сказано в сообщении мэрии.