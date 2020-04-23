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Инфекционист из Ростова развеял слух, что прививка от туберкулеза спасает от COVID-19

23 апреля 2020, 11:17
Фото: SELF Magazine/CC BY 2.0 / flickr.com
Заведующий кафедрой инфекционных болезней РостГМУ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Амбалов опроверг слова телеведущей Елены Малышевой, которая сказала, что от коронавируса может защитить прививка от туберкулеза.

Профессор рассказал «Дон24», что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди с БЦЖ (вакцинированные против туберкулеза) не подвержены заболеванию коронавирусом. Он пояснил, что туберкулезная палочка и COVID-19 совершенно разные микроорганизмы. Более того, многие умершие от коронавируса были вакцинированы БЦЖ.

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Он также уточнил, что COVID-19 совершенно новый вирус для человека.

Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» заявила, что БЦЖ может защитить от коронавируса. Также по словам телеведущей, прививка от туберкулеза «тренирует клетки быть зубастыми» для того, чтобы организм мог защититься от вирусов.

В общей сложности в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов. В Ростове-на-Дону зафиксировано 135 случаев заражения.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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