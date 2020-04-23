Инфекционист из Ростова развеял слух, что прививка от туберкулеза спасает от COVID-19

Профессор рассказал «Дон24», что в настоящее время нет никаких доказательств того, что люди с БЦЖ (вакцинированные против туберкулеза) не подвержены заболеванию коронавирусом. Он пояснил, что туберкулезная палочка и COVID-19 совершенно разные микроорганизмы. Более того, многие умершие от коронавируса были вакцинированы БЦЖ.
Ранее телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» заявила, что БЦЖ может защитить от коронавируса. Также по словам телеведущей, прививка от туберкулеза «тренирует клетки быть зубастыми» для того, чтобы организм мог защититься от вирусов.
В общей сложности в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов. В Ростове-на-Дону зафиксировано 135 случаев заражения.