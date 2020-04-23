На Ростов приходится треть заболевших коронавирусом в регионе

Под медицинским наблюдением в Ростове находятся 527 человек, из которых 68 детей. Выбыли из-под наблюдения на 23 апреля 29 жителей города. В обсерватор помещены 25 человек. В ЦГБ № 1 имени Семашко находятся 63 человека, из которых 39 ростовчане.