На Ростов приходится треть заболевших коронавирусом в регионе

Так, за последние сутки в южной столице зарегистрировали 21 случай заражения инфекцией. За все время от коронавируса вылечились 11 жителей города.
Под медицинским наблюдением в Ростове находятся 527 человек, из которых 68 детей. Выбыли из-под наблюдения на 23 апреля 29 жителей города. В обсерватор помещены 25 человек. В ЦГБ № 1 имени Семашко находятся 63 человека, из которых 39 ростовчане.
В общей сложности в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов.