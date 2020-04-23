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На Ростов приходится треть заболевших коронавирусом в регионе

23 апреля 2020, 10:52
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону число заболевших коронавирусом достигло 135 человек, говорится в сообщении городской администрации.

Так, за последние сутки в южной столице зарегистрировали 21 случай заражения инфекцией. За все время от коронавируса вылечились 11 жителей города.

Под медицинским наблюдением в Ростове находятся 527 человек, из которых 68 детей. Выбыли из-под наблюдения на 23 апреля 29 жителей города. В обсерватор помещены 25 человек. В ЦГБ № 1 имени Семашко находятся 63 человека, из которых 39 ростовчане.

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В общей сложности в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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