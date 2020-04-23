Названа стоимость платного теста на коронавирус в Ростове

Для того, чтобы сдать анализ, нужно посетить медицинское учреждение на улице Сержантова, на дом медработники не выезжают. Стоимость анализа составляет 1,6 тысячи рублей, еще 690 рублей придется ростовчанам заплатить за забор биоматериала.
Срок выполнения теста — два дня.
Напомним, что в Ростов-на-Дону тесты на COVID-19 выполняют пять лабораторий. По назначению медиков тесты выполняются бесплатно.
В общей сложности ростовские лаборатории выполнили более 20,4 тысячи тестов. За все время в Ростовской области было зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом, вылечились 18 пациентов.