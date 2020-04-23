Названа стоимость платного теста на коронавирус в Ростове

Для того, чтобы сдать анализ, нужно посетить медицинское учреждение на улице Сержантова, на дом медработники не выезжают. Стоимость анализа составляет 1,6 тысячи рублей, еще 690 рублей придется ростовчанам заплатить за забор биоматериала.