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Posted 23 апреля 2020, 16:54

Published 23 апреля 2020, 16:54

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Только половина сотрудников ТАНТК им. Бериева продолжили работу на заводе

23 апреля 2020, 16:54
Сюжет
Коронавирус
Только около 50% работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева продолжают работать во время режима самоизоляции, говорится в сообщении регионального правительства.

Губернатор Василий Голубев побывал на предприятии и убедился, что ограничительные меры не сказались на выполнении госзаказа. По словам директора завода Юрия Грудинина, на своих рабочих местах находится около 50% коллектива. При этом на ТАНТК строго соблюдают санитарные нормы. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.

По данным системы СПАРК, в 2019 году убыток ПАО «ТАНТК им. Г. Н. Бериева» составил 3,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 800 миллионов.

Ранее войска химзащиты продезинфицировали производственные объекты ТАНТК имени Бериева.

Напомним, что на 23 апреля в Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.

#Общество#Коронавирус#Новости
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