Только половина сотрудников ТАНТК им. Бериева продолжили работу на заводе

Posted 23 апреля 2020, 16:54
Published 23 апреля 2020, 16:54
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Губернатор Василий Голубев побывал на предприятии и убедился, что ограничительные меры не сказались на выполнении госзаказа. По словам директора завода Юрия Грудинина, на своих рабочих местах находится около 50% коллектива. При этом на ТАНТК строго соблюдают санитарные нормы. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.
По данным системы СПАРК, в 2019 году убыток ПАО «ТАНТК им. Г. Н. Бериева» составил 3,6 миллиарда рублей, увеличившись за год на 800 миллионов.
Напомним, что на 23 апреля в Ростовской области был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. В настоящее время в регионе имеются сведения о 469 случаях заражения.