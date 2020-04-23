Только половина сотрудников ТАНТК им. Бериева продолжили работу на заводе

Губернатор Василий Голубев побывал на предприятии и убедился, что ограничительные меры не сказались на выполнении госзаказа. По словам директора завода Юрия Грудинина, на своих рабочих местах находится около 50% коллектива. При этом на ТАНТК строго соблюдают санитарные нормы. Все сотрудники обеспечены индивидуальными средствами защиты.