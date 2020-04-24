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Из-за режима самоизоляции на дорогах Ростовской области прибавилось лихачей

24 апреля 2020, 13:47
Фото: УГИБДД по Ростовской области
С начала самоизоляции в Ростовской области жители региона стали чаще нарушать скоростной режим на дорогах, сообщил министр транспорта Андрей Иванов.

По его словам, транспортный поток на дорогах региона снизился, а вот лихачей, напротив, стало больше. «Но улицы и дороги это не место для таких экспериментов», — подчеркнул министр и добавил, что количество нарушений ПДД в это время выросло на четверть.

По мнению Иванова, рост числа нарушений может быть связан с теплой зимой и с тем, что водители сохранили «летний» стиль вождения.

Всего в регионе с 30 марта, когда был введен режим самоизоляции, произошло 72 ДТП, в которых был ранен 81 человек, 17 — погибли.

Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что в Ростовской области отсутствуют причины для ужесточения действующего режима самоизоляции.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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