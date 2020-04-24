Из-за режима самоизоляции на дорогах Ростовской области прибавилось лихачей

По его словам, транспортный поток на дорогах региона снизился, а вот лихачей, напротив, стало больше. «Но улицы и дороги это не место для таких экспериментов», — подчеркнул министр и добавил, что количество нарушений ПДД в это время выросло на четверть.
По мнению Иванова, рост числа нарушений может быть связан с теплой зимой и с тем, что водители сохранили «летний» стиль вождения.
Всего в регионе с 30 марта, когда был введен режим самоизоляции, произошло 72 ДТП, в которых был ранен 81 человек, 17 — погибли.
Ранее главный санитарный врач региона Евгений Ковалев заявил, что в Ростовской области отсутствуют причины для ужесточения действующего режима самоизоляции.