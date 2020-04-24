Количество тяжелых пациентов с коронавирусом выросло в Ростовской области

На 10.30 мск пятницы в области семеро пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, днем ранее их количество равнялось трем.
Кроме того, 24 апреля в Ростовской области зарегистрировали 64 новых больных коронавирусом, общее число заболевших увеличилось до 533 человек, 18 человек удалось вылечить.
Под медицинским наблюдением находятся 3933 человека, из них на самоизоляции по месту жительства — 3908, сняли с наблюдения 11058 человек. За весь период пандемии медицинским наблюдением в области охватили 14991 человек.
Всего в регионе провели 22,3 тысячи тестов на коронавирус, в том числе за последние сутки — 1906.