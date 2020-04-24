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Лечащих больных коронавирусом медиков в Ростовской области накормят бесплатно

24 апреля 2020, 10:25
Фото: pixino.com
В Ростовской области медицинских специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом, обеспечат питанием за счет бюджета, сообщили в правительстве региона.

Глава региона Василий Голубев распорядился выделить на эти цели 1,4 миллиона рублей. Деньги возьмут из регионального бюджета.

«На эти средства обеспечат питанием специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Еду они будут получать во время проживания в общежитиях», — сказано в сообщении.

Отмечается, что до конца апреля в регионе будут развернуты 2664 койки на базе больниц в 13 муниципалитетах. Сейчас в области зарегистрировано 533 случая заболевания коронавирусом.

Ранее в Ростове-на-Дону назвали зарплаты, которые готовы платить врачам в инфекционных отделениях больниц.

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