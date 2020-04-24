Лечащих больных коронавирусом медиков в Ростовской области накормят бесплатно

Глава региона Василий Голубев распорядился выделить на эти цели 1,4 миллиона рублей. Деньги возьмут из регионального бюджета.
«На эти средства обеспечат питанием специалистов, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Еду они будут получать во время проживания в общежитиях», — сказано в сообщении.
Отмечается, что до конца апреля в регионе будут развернуты 2664 койки на базе больниц в 13 муниципалитетах. Сейчас в области зарегистрировано 533 случая заболевания коронавирусом.
Ранее в Ростове-на-Дону назвали зарплаты, которые готовы платить врачам в инфекционных отделениях больниц.