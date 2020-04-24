Неделя Ростова: первая смерть от коронавируса, новые пропуска и виртуальный митинг

Наибольшее число заболевших отмечается в Ростове-на-Дону, где был зафиксирован 151 случай заражения. На втором месте в области по распространению COVID-19 оказался Донецк (60 пациентов), на третьем — Батайск (46 «ковидных» больных). На выходных главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев даже призвал региональные власти ввести в Батайске карантин. Были закрыты все рынки в городе в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Но к концу недели эпидемиологическую ситуацию в городе удалось стабилизировать. В четверг Ковалев заявил, что ни Батайск, ни Донецк закрывать на карантин не будут. «Мы проводим постоянный анализ ситуации, на текущий момент вводить карантин в этом городе я считаю преждевременным», — пояснил главный санитарный врач области.