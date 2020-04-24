Неделя Ростова: первая смерть от коронавируса, новые пропуска и виртуальный митинг

Несмотря на принимаемые властями региона меры, число зараженных новой коронавирусной инфекцией продолжает расти. С понедельника положительный результат на тест на коронавирус получили 352 человека, и число заболевших в Ростовской области к пятнице достигло 533 человек.
Наибольшее число заболевших отмечается в Ростове-на-Дону, где был зафиксирован 151 случай заражения. На втором месте в области по распространению COVID-19 оказался Донецк (60 пациентов), на третьем — Батайск (46 «ковидных» больных). На выходных главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев даже призвал региональные власти ввести в Батайске карантин. Были закрыты все рынки в городе в соответствии с предписанием Роспотребнадзора. Но к концу недели эпидемиологическую ситуацию в городе удалось стабилизировать. В четверг Ковалев заявил, что ни Батайск, ни Донецк закрывать на карантин не будут. «Мы проводим постоянный анализ ситуации, на текущий момент вводить карантин в этом городе я считаю преждевременным», — пояснил главный санитарный врач области.
Также главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что среди всех пациентов с коронавирусом в Ростовской области бессимптомно болезнь протекает в 45% случаев, 35% инфицированных болеют в легкой форме, 21% пациентов — в средней. На тяжелых пациентов приходится 3% всех случаев инфицирования.
В пятницу, 24 апреля, подтвердилась информация о первом умершем пациенте с коронавирусом в Ростове. Мужчина скончался еще 17 апреля. Это 34-летний врач из Китая. Он работал с детьми с ДЦП. У него было двойное гражданство и на его вскрытие потребовалось разрешение из КНР, это заняло несколько дней. В настоящее время еще проводится патоморфологическое исследование. В заключении патологоанатома указано три причины смерти — сепсис, двусторонняя пневмония и коронавирусная инфекция.
Между тем, в Ростове с 23 апреля начали действовать новые разрешения на передвижение по городу в рамках требования постановления регионального правительства.
Документы начали выдавать в понедельник, 20 апреля, в девяти пунктах в каждом районе города. Начала выдачи пропусков вызвало ажиотаж у работающего во время режима самоизоляции населения. Соцсети заполнили фотографиями очередей у входа в пункты выдачи пропусков. На жалобы жителей города отреагировал глава региона Василий Голубев, который указал главе администрации Ростова Алексею Логвиненко на недоработки в организации работы пунктов. Тогда было принято решение увеличить их число до 25.
Кстати, в первый же день, в социальных сетях появились объявления о продаже пропусков нового образца. Позднее появилось видео задержания таких торговцев пропусками.
Тем временем, недовольные мерами региональных властей жители области устроили онлайн-митинг возле здания правительства. Используя приложение «Яндекс.Навигатор» ростовчане стали выражать свое недовольство сложившейся ситуацией. Люди требовали снятия режима самоизоляции, материальной и гуманитарной помощи, высказывали свое мнение о сложившейся ситуации. Идею подхватили и другие российские регионы.
При этом в правительстве области заявили, что знают о проведенной виртуальной акции протеста и о том, что поводом для митинга стали сложности с выдачей разрешений для передвижения по Ростову.
Однако, по мнению политолога Александра Джадова, онлайн-митинг был вызван запоздалостью предпринимаемых мер и непониманием объемов помощи. Позднее митинг «разогнали» и комментарии его участников удалили из Сети.