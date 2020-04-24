Несуществующее предприятие в Ростовской области изготовило 16 тонн масла

Posted 24 апреля 2020, 09:59
Published 24 апреля 2020, 09:59
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Специалисты управления обратили внимание на деятельность индивидуального предпринимателя с фамилией Теклюк. Согласно документам, в Миллеровском районе он изготовил в марте и апреле 16 тонн сливочного масла.
После этого 14 тонн продукции направили одной из бизнесвумен в Краснодарский край. Остальную партию передали предприятию «Хладокомбинат Лабинский», которое также находится на Кубани.
«Во время проверки не удалось найти предприятие, на котором изготовили масло. Эта площадка была помечена, как фантомная», — заявили в управлении.
Отмечается, что всю собранную информацию передали в полицию.