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Posted 24 апреля 2020, 09:59

Published 24 апреля 2020, 09:59

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Несуществующее предприятие в Ростовской области изготовило 16 тонн масла

24 апреля 2020, 09:59
В Ростовской области обнаружили фантомное предприятие, на котором изготовили крупную партию масла, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Специалисты управления обратили внимание на деятельность индивидуального предпринимателя с фамилией Теклюк. Согласно документам, в Миллеровском районе он изготовил в марте и апреле 16 тонн сливочного масла.

После этого 14 тонн продукции направили одной из бизнесвумен в Краснодарский край. Остальную партию передали предприятию «Хладокомбинат Лабинский», которое также находится на Кубани.

«Во время проверки не удалось найти предприятие, на котором изготовили масло. Эта площадка была помечена, как фантомная», — заявили в управлении.

Отмечается, что всю собранную информацию передали в полицию.

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