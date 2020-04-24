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Первый умерший в Ростове пациент с COVID-19 уехал из Китая из-за коронавируса

24 апреля 2020, 15:04
Фото: wikimedia.org
Умерший в Ростове-на-Дону 34-летний доктор бежал из Китая из-за коронавируса, пишет 161.ru со ссылкой на мать одного из маленьких пациентов мужчины Оксану Кривошееву.

Ранее сообщалось, что врач из КНР работал с детьми с ДЦП. В заключении патологоанатома указаны причины смерти - двусторонняя пневмония, сепсис и коронавирусная инфекция. Он умер 17 апреля. Мужчина являлся гражданином КНР и родственников в России у него не было, поэтому потребовалось несколько дней, чтобы получить разрешение на вскрытие.

По словам Оксаны Кривошеевой, погибший был инструктором адаптивной физкультуры и помог многим детям из России. Он очень боялся коронавируса, который быстро распространялся в Китае, поэтому сначала отправился в Москву, а затем, когда и там начало расти число заболевших, приехал в Ростов.

При этом мужчина потерял билет на самолет и отправился в Ростов на машине. Заболел он на следующий день после приезда. Врача из Китая госпитализировали с пневмонией, но первые тесты оказались отрицательными. И только за несколько дней до смерти анализ на COVID-19 оказался положительным.

Напомним, что на 24 апреля в Ростовской области зарегистрировано 533 случая заражения коронавирусом, 29 человек вылечились.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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