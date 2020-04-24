Первый умерший в Ростове пациент с COVID-19 уехал из Китая из-за коронавируса

При этом мужчина потерял билет на самолет и отправился в Ростов на машине. Заболел он на следующий день после приезда. Врача из Китая госпитализировали с пневмонией, но первые тесты оказались отрицательными. И только за несколько дней до смерти анализ на COVID-19 оказался положительным.