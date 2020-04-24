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Три студента ДГТУ в Ростове заразились коронавирусом

24 апреля 2020, 07:29
Фото: vk.com/donstu
Коронавирусную инфекцию выявили у троих учащихся Донского государственного технического университета в Ростове, проинформировали в вузе.

Все заболевшие находятся на самоизоляции по месту прописки. Один пациент сейчас в Ростовской области, остальные — в Москве. Стало известно, что проживающий в Ростовской области студент в апреле общался с соседом по дому. У последнего выявили коронавирус после возвращения из-за рубежа.

Первый тест показал, что студент заражен, теперь проводится повторное тестирование. Молодой человек не контактировал с преподавателями и студентами, сейчас он находится в Аксайском районе.

«Двое других — студенты очно-заочной формы обучения. Они не контактировали с учащимися», — уточнили в вузе. Отмечается, что вероятность распространения инфекции в общежитиях исключена.

Добавим, что сейчас в области зарегистрировано 469 случаев заболевания коронавирусом.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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