Три студента ДГТУ в Ростове заразились коронавирусом

Все заболевшие находятся на самоизоляции по месту прописки. Один пациент сейчас в Ростовской области, остальные — в Москве. Стало известно, что проживающий в Ростовской области студент в апреле общался с соседом по дому. У последнего выявили коронавирус после возвращения из-за рубежа.