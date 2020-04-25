Многоуровневая парковка появится на Театральном спуске в Ростове

Posted 25 апреля 2020, 05:34
Published 25 апреля 2020, 05:34
Modified 24 декабря 2024, 18:15
Updated 24 декабря 2024, 18:15
В городе началась реализация проектов по продлению набережной и созданию зоны для пешеходов на Театральном спуске. В данный момент идет проектировка прогулочной зоны.
«Ее ширина составит 60 метров, высота перепада в конечной точке - 40 метров. Эту разницу мы хотим использовать для возведения парковки», — заявил градоначальник.
Отмечается, что люди смогут оставлять машины при проведении массовых мероприятий. На крыше парковки сделают смотровую площадку.