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Posted 25 апреля 2020, 05:34

Published 25 апреля 2020, 05:34

Modified 24 декабря 2024, 18:15

Updated 24 декабря 2024, 18:15

Многоуровневая парковка появится на Театральном спуске в Ростове

25 апреля 2020, 05:34
В Ростове-на-Дону рассматривается вопрос о строительстве многоуровневой бесплатной парковки на Театральном спуске, заявил глава мэрии Алексей Логвиненко.

В городе началась реализация проектов по продлению набережной и созданию зоны для пешеходов на Театральном спуске. В данный момент идет проектировка прогулочной зоны.

«Ее ширина составит 60 метров, высота перепада в конечной точке - 40 метров. Эту разницу мы хотим использовать для возведения парковки», — заявил градоначальник.

Отмечается, что люди смогут оставлять машины при проведении массовых мероприятий. На крыше парковки сделают смотровую площадку.

#Общество#Новости
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