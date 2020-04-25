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Отменять режим самоизоляции в Ростовской области пока не планируют

25 апреля 2020, 19:21
Фото: pixabay.com
Власти Ростовской области пока не планируют ослаблять режим обязательной самоизоляции, сообщил губернатор Василий Голубев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Он назвал сохранение режима самоизоляции одной из главных задач властей на сегодняшний день. Губернатор сообщил, что есть общее решение на федеральном уровне.

При этом, по словам Василия Голубева, необходимо решать проблемы, которые стали очевидны после введения режима самоизоляции. «Можно видеть по улицам в населенных пунктах, как люди гуляют в парках, скверах и так далее, на берегах рек. Мы ничего в ограничительных мерах не скорректировали в сторону смягчения, наоборот, выполняем то, что принято», — отметил губернатор.

Напомним, что на сегодняшний день в регионе выявили 51 новый случай COVID-19, положительный результат дали тесты жителей 16 городов и районов области. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области достигло 584 человек, в тяжелом состоянии шесть пациентов, в обсервации 37 человек.

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