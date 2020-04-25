Отменять режим самоизоляции в Ростовской области пока не планируют

При этом, по словам Василия Голубева, необходимо решать проблемы, которые стали очевидны после введения режима самоизоляции. «Можно видеть по улицам в населенных пунктах, как люди гуляют в парках, скверах и так далее, на берегах рек. Мы ничего в ограничительных мерах не скорректировали в сторону смягчения, наоборот, выполняем то, что принято», — отметил губернатор.