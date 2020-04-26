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Индекс самоизоляции резко вырос в Ростове

26 апреля 2020, 07:53
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в воскресенье местные жители стали соблюдать режим обязательной самоизоляции, следует из данных индекса самоизоляции.

В ночь на воскресенье индекс вырос до 4,8 балла из 5 возможных. Сейчас он составляет 4,1 балла, это говорит о том, что на улице практически никого нет.

До коронавируса в этот же период индекс составлял 3,4 балла. Что касается других городов региона, то в Таганроге этот показатель достигает 4,1 балла, в Новочеркасске — 4 баллов, в Шахтах — 3,9 балла.

До этого говорилось, что индекс самоизоляции в Ростове достиг рекордно низких отметок с начала апреля. В середине недели он упал до 2,2 пункта.

Ранее стало известно, что почти 600 человек заболели коронавирусом в Ростовской области.

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