Индекс самоизоляции резко вырос в Ростове

В ночь на воскресенье индекс вырос до 4,8 балла из 5 возможных. Сейчас он составляет 4,1 балла, это говорит о том, что на улице практически никого нет.
До коронавируса в этот же период индекс составлял 3,4 балла. Что касается других городов региона, то в Таганроге этот показатель достигает 4,1 балла, в Новочеркасске — 4 баллов, в Шахтах — 3,9 балла.
До этого говорилось, что индекс самоизоляции в Ростове достиг рекордно низких отметок с начала апреля. В середине недели он упал до 2,2 пункта.
Ранее стало известно, что почти 600 человек заболели коронавирусом в Ростовской области.