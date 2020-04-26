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Posted 26 апреля 2020, 14:34

Published 26 апреля 2020, 14:34

Modified 1 октября, 13:58

Updated 1 октября, 13:58

Названы подробности госпитализации главы Минздрава Ростовской области

26 апреля 2020, 14:34
В Ростовской области привезли в больницу с сердечным приступом министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую, говорится в сообщении РИА «Новости».

Стало известно, что самочувствие министра ухудшилось в ее кабинете. Отсюда ее и доставили в медицинское учреждение.

"У Быковской диагностирована ярко выраженная стенокардия. Медики оценили ее состояние как стабильное", - говорится в публикации.

Отмечается, что глава Минздрава находится в реанимации. У нее ухудшилось самочувствие после совещания, которое проводили в субботу днем.

Ранее в отношении Быковской завели уголовное дело, но увольнять ее не стали. Речь идет об антиконкурентном соглашении на уничтожение медицинских отходов.

#Общество#Новости
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