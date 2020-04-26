Пять заболевших коронавирусом в Ростовской области остаются в тяжелом состоянии

В данный момент количество случаев заражения достигло 649, прирост за сутки составил 65 человек. Выздоровели 40 пациентов, еще один скончался.
В тяжелом состоянии сейчас пять пациентов, в субботу их было шестеро. На стационарном лечении находятся 125 местных жителей.
Отмечается, что заразившиеся за последние сутки люди проживают в 19 территориях. В том числе случаи заражения выявили в Ростове, Шахтах, Азовском, Аксайском, Белокалитвинском районах.
Ранее стало известно, что министр здравоохранения области попала в больницу из-за проблем с сердцем.