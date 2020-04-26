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Ростов снова стал лидером по количеству заболевших коронавирусом

26 апреля 2020, 10:04
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области за минувшие сутки случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в 19 территориях, сообщили в правительстве региона.

Всего за сутки заразились 65 человек, большинство из них проживают в Ростове. В городе заболели 24 человека, ранее донская столица уже становилась лидером по числу зараженных.

В Батайске заболели три местных жителя, в Зверево — два человека, Новочеркасске — трое. Кроме того, зараженные есть в Веселовском, Заветинском, Зерноградском, Куйбышевском, Миллеровском и Мясниковском районах.

За все время выявили уже 649 случаев заболевания. Всего в области провели более 26 тысяч тестов на коронавирус.

Ранее в регионе в больницу с сердечным приступом доставили министра здравоохранения региона Татьяну Быковскую.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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