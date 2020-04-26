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Цены на аппараты ИВЛ резко выросли в Ростовской области

26 апреля 2020, 07:20
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области поставщики аппаратов ИВЛ увеличили стоимость оборудования, заявил замглавы региона Сергей Бондарев.

При этом уже происходят сравы государственных контрактов. Так, по данным издания Donnews, в Каменске-Шахтинском одна из команий отказалась заключать контракт на поставку оборудования, хотя с ней были договоренности.

Отмечается, что пришлось искать другого поставщика. Изначально планировалось купить аппараты по 2,6 миллиона рублей, теперь другая компания просит по 3,6 миллиона.

«За последнее время поставщики постоянно меняют стоимость оборудования. До пандемии аппарат ИВЛ можно было приобрести за 1,5 миллиона рублей, сейчас цена достигает 4 миллионов», — заявил Бондарев.

Ранее появилась информация, что почти 600 человек заболели коронавирусом в Ростовской области.

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