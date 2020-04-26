Цены на аппараты ИВЛ резко выросли в Ростовской области

При этом уже происходят сравы государственных контрактов. Так, по данным издания Donnews, в Каменске-Шахтинском одна из команий отказалась заключать контракт на поставку оборудования, хотя с ней были договоренности.
Отмечается, что пришлось искать другого поставщика. Изначально планировалось купить аппараты по 2,6 миллиона рублей, теперь другая компания просит по 3,6 миллиона.
«За последнее время поставщики постоянно меняют стоимость оборудования. До пандемии аппарат ИВЛ можно было приобрести за 1,5 миллиона рублей, сейчас цена достигает 4 миллионов», — заявил Бондарев.