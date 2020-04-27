Новые случаи заражения коронавирусом есть в 25 городах и районах Ростовской области

В данный момент зарегистрировано 714 случаев заболевания, в том числе 42 пациентов вылечили. Медикам не удалось спасти двух заразившихся.
Новые заболевшие проживают в 25 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове заразились 12 человек, Батайске — двое местных жителя, Гуково — три человека, Зверево — пять человек.
Также случаи заражения зарегистрировали в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском районах. Всего в области провели более 26 тысяч тестов на коронавирус.