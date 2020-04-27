rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые случаи заражения коронавирусом есть в 25 городах и районах Ростовской области

27 апреля 2020, 08:22
Фото: donland.ru
Новые заболевшие коронавирусом живут в 25 городах и районах Ростовской обла
В Ростовской области за сутки выявили 65 человека с коронавирусом, которые проживают в 25 территориях, сообщили в правительстве региона.

В данный момент зарегистрировано 714 случаев заболевания, в том числе 42 пациентов вылечили. Медикам не удалось спасти двух заразившихся.

Новые заболевшие проживают в 25 городах и районах Ростовской области. Так, в Ростове заразились 12 человек, Батайске — двое местных жителя, Гуково — три человека, Зверево — пять человек.

Также случаи заражения зарегистрировали в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Кашарском, Константиновском районах. Всего в области провели более 26 тысяч тестов на коронавирус.

Материалы по теме
Названы подробности заражения студента коронавирусом в НовочеркасскеВ Ростовской области коронавирусом за сутки заболели 65 человекВ Ростовской области умер второй заболевший коронавирусом
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
Власти Ростовской области проигнорировали запрос о второй волне частичной мобилизации
Сегодня, 16:26
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00