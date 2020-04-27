От коронавируса в Ростовской области вылечились 42 пациента

Так, на 27 апреля в Ростовской области число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 42 человек.
Всего за последние сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заражения, а общее число пациентов составило 714 человек. Из них двое умерли.
Напомним, что первой жертвой коронавируса в Ростовской области стал 34-летний мужчина, он умер еще 17 апреля, но стало известно об этом лишь в пятницу, 24 апреля. Кто стал вторым пациентом, скончавшимся от коронавируса в регионе, неизвестно.
За сутки случаи заболевания были зафиксированы в 25 городах и районах Ростовской области. Лаборатории Ростова-на-Дону провели в общей сложности свыше 26,3 тысячи тестов н COVID-19.