От коронавируса в Ростовской области вылечились 42 пациента

Напомним, что первой жертвой коронавируса в Ростовской области стал 34-летний мужчина, он умер еще 17 апреля, но стало известно об этом лишь в пятницу, 24 апреля. Кто стал вторым пациентом, скончавшимся от коронавируса в регионе, неизвестно.