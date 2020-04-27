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От коронавируса в Ростовской области вылечились 42 пациента

27 апреля 2020, 08:27
Фото: donland.ru
В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились еще два пациента, сообщает региональное правительство.

Так, на 27 апреля в Ростовской области число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 42 человек.

Всего за последние сутки было зарегистрировано 65 новых случаев заражения, а общее число пациентов составило 714 человек. Из них двое умерли.

Напомним, что первой жертвой коронавируса в Ростовской области стал 34-летний мужчина, он умер еще 17 апреля, но стало известно об этом лишь в пятницу, 24 апреля. Кто стал вторым пациентом, скончавшимся от коронавируса в регионе, неизвестно.

За сутки случаи заболевания были зафиксированы в 25 городах и районах Ростовской области. Лаборатории Ростова-на-Дону провели в общей сложности свыше 26,3 тысячи тестов н COVID-19.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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