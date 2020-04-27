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Пациентов с коронавирусом будет принимать филиал военного госпиталя в Новочеркасске

27 апреля 2020, 12:43
Фото: mil.ru
Филиал «1602 военный клинический госпиталь» в Новочеркасске перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него, сообщается на сайте правительства России.

Соответствующее распоряжение от 24 апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

В новочеркасском госпитале оборудуют 50 коек для больных с коронавирусной инфекцией, все должно быть готово к 15 мая 2020 года. Всего по России для больных с коронавирусом подготовят до 4981 койкоместа в перепрофилированных медицинских учреждениях.

«Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье», — говорится в распоряжении правительства.

Напомним, Ростовская область вошла в десятку регионов с самым большим количеством заболевших коронавирусом, на 27 апреля в регионе зафиксировали 714 случаев заболевания, 42 пациента излечились, а двое скончались.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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