Пациентов с коронавирусом будет принимать филиал военного госпиталя в Новочеркасске

В новочеркасском госпитале оборудуют 50 коек для больных с коронавирусной инфекцией, все должно быть готово к 15 мая 2020 года. Всего по России для больных с коронавирусом подготовят до 4981 койкоместа в перепрофилированных медицинских учреждениях.