Пациентов с коронавирусом будет принимать филиал военного госпиталя в Новочеркасске

Соответствующее распоряжение от 24 апреля подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
В новочеркасском госпитале оборудуют 50 коек для больных с коронавирусной инфекцией, все должно быть готово к 15 мая 2020 года. Всего по России для больных с коронавирусом подготовят до 4981 койкоместа в перепрофилированных медицинских учреждениях.
«Всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах, включая Московскую область, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский край, Чувашию, Приморье», — говорится в распоряжении правительства.
Напомним, Ростовская область вошла в десятку регионов с самым большим количеством заболевших коронавирусом, на 27 апреля в регионе зафиксировали 714 случаев заболевания, 42 пациента излечились, а двое скончались.