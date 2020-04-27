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Резерв в 1,5 млрд рублей создали в Ростовской области для ликвидации коронавируса

27 апреля 2020, 14:37
Фото: donland.ru
В бюджете Ростовской области создали резерв в размере 1,5 миллиарда рублей для профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции, сообщили в региональном правительстве.

В минувшую пятницу приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, которые создали условия для оперативного пополнения этого резерва, а в понедельник 27 апреля утвердили порядок использования зарезервированных бюджетных средств.

«Порядком предусмотрено оперативное, в срок до одного рабочего дня, рассмотрение министерством финансов обращений органов исполнительной власти и глав муниципальных образований в адрес губернатора по вопросам разрезервирования средств», — сказано в сообщении.

Напомним, в Ростовской области за сутки выявили 65 человека с коронавирусом, которые проживают в 25 городах и районах региона.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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