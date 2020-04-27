Резерв в 1,5 млрд рублей создали в Ростовской области для ликвидации коронавируса

В минувшую пятницу приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, которые создали условия для оперативного пополнения этого резерва, а в понедельник 27 апреля утвердили порядок использования зарезервированных бюджетных средств.