Резерв в 1,5 млрд рублей создали в Ростовской области для ликвидации коронавируса

В минувшую пятницу приняли поправки в областной бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, которые создали условия для оперативного пополнения этого резерва, а в понедельник 27 апреля утвердили порядок использования зарезервированных бюджетных средств.
«Порядком предусмотрено оперативное, в срок до одного рабочего дня, рассмотрение министерством финансов обращений органов исполнительной власти и глав муниципальных образований в адрес губернатора по вопросам разрезервирования средств», — сказано в сообщении.
Напомним, в Ростовской области за сутки выявили 65 человека с коронавирусом, которые проживают в 25 городах и районах региона.