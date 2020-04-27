Самоизоляцию в Ростовской области могут продлить до середины мая

Posted 27 апреля 2020, 13:19
Published 27 апреля 2020, 13:19
Modified 17 сентября 2022, 17:02
Updated 17 сентября 2022, 17:02
Косинов отметил, что решение насчет ввода или отмены режима самоизоляции принимает руководитель региона. «По моему мнению, ситуация продлится минимум 15 мая, до окончания всех праздников. Правильно это или нет — не могу оценить, этим должны заниматься вирусологи», — считает депутат. Косинов отметил, что ситуация сложная: пик заболеваемости еще не пройден.
«Думаю, что люди будут следовать правилам режима самоизоляции. Больше, чем майских праздников, я опасался несоблюдения этих правил на Пасху. Но люди подошли с пониманием, практически никого не было на кладбище, не было массовых гуляний и так далее. Люди прекрасно понимают, что это их жизнь прежде всего», — сообщил собеседник.
При этом он отметил, что существует вторая сторона медали: самоизоляция не должна превратиться в самоликвидацию бизнеса. «Мы должны нащупать ту золотую середину, когда можно будет потихонечку отпустить бизнес. Но это должно быть точечно, решение следует принимать главам муниципалитетов», — пояснил Косинов. Он добавил, что у людей заканчиваются финансы, а оказываемой помощи явно недостаточно.
«Понятно, что оперативный штаб может давать общие установки. Но я думаю, что на местах виднее. Глупо, что на уровне области дается команда всем магазинам, которые не торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, закрыть. Почему в каком-нибудь Тарасовском районе в Колушкинском поселении или еще каком-нибудь, где есть один магазин, который торгует стройматериалами, куда заходит от силы десять человек в день, нельзя все предусмотреть? Запускать по одному, руки мыть, маски и так далее», — рассказал Косинов.
Он предположил, что восстановление областной экономики займет не менее года. «В каждой отрасли все будет по-разному. Закрыты точки по продаже рассады, если их не открыть в течение двух недель, то можно уже вообще не открывать. Именно сегодня они делают запас на будущее», — сообщил депутат.