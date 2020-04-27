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Posted 27 апреля 2020, 13:19

Published 27 апреля 2020, 13:19

Modified 17 сентября 2022, 17:02

Updated 17 сентября 2022, 17:02

Самоизоляцию в Ростовской области могут продлить до середины мая

27 апреля 2020, 13:19
Сюжет
Эксклюзив
Майские праздники жители Ростовской области, скорее всего, проведут на самоизоляции, считает депутат Законодательного собрания региона Сергей Косинов.

Косинов отметил, что решение насчет ввода или отмены режима самоизоляции принимает руководитель региона. «По моему мнению, ситуация продлится минимум 15 мая, до окончания всех праздников. Правильно это или нет — не могу оценить, этим должны заниматься вирусологи», — считает депутат. Косинов отметил, что ситуация сложная: пик заболеваемости еще не пройден.

«Думаю, что люди будут следовать правилам режима самоизоляции. Больше, чем майских праздников, я опасался несоблюдения этих правил на Пасху. Но люди подошли с пониманием, практически никого не было на кладбище, не было массовых гуляний и так далее. Люди прекрасно понимают, что это их жизнь прежде всего», — сообщил собеседник.

При этом он отметил, что существует вторая сторона медали: самоизоляция не должна превратиться в самоликвидацию бизнеса. «Мы должны нащупать ту золотую середину, когда можно будет потихонечку отпустить бизнес. Но это должно быть точечно, решение следует принимать главам муниципалитетов», — пояснил Косинов. Он добавил, что у людей заканчиваются финансы, а оказываемой помощи явно недостаточно.

«Понятно, что оперативный штаб может давать общие установки. Но я думаю, что на местах виднее. Глупо, что на уровне области дается команда всем магазинам, которые не торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, закрыть. Почему в каком-нибудь Тарасовском районе в Колушкинском поселении или еще каком-нибудь, где есть один магазин, который торгует стройматериалами, куда заходит от силы десять человек в день, нельзя все предусмотреть? Запускать по одному, руки мыть, маски и так далее», — рассказал Косинов.

Он предположил, что восстановление областной экономики займет не менее года. «В каждой отрасли все будет по-разному. Закрыты точки по продаже рассады, если их не открыть в течение двух недель, то можно уже вообще не открывать. Именно сегодня они делают запас на будущее», — сообщил депутат.

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