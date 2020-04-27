Самоизоляцию в Ростовской области могут продлить до середины мая

«Понятно, что оперативный штаб может давать общие установки. Но я думаю, что на местах виднее. Глупо, что на уровне области дается команда всем магазинам, которые не торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, закрыть. Почему в каком-нибудь Тарасовском районе в Колушкинском поселении или еще каком-нибудь, где есть один магазин, который торгует стройматериалами, куда заходит от силы десять человек в день, нельзя все предусмотреть? Запускать по одному, руки мыть, маски и так далее», — рассказал Косинов.