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Центр Ростова остался без света из-за крупного пожара

27 апреля 2020, 06:54
Фото: 61.mchs.gov.ru
В Ростове-на-Дону пришлось обесточить часть города из-за крупного пожара на улице Шаумяна, сообщили в городской администрации.

Сейчас временно ограничена подача электричества от трех трансформаторных подстанций. Электричества нет в домах по проспекту Ворошиловский, улице Большая Садовая, переулку Газетный, улице Серафимовича.

Отмечается, что электроснабжение будет восстановлено в понедельник до 15.00 мск.

Напомним, в ночь на понедельник загорелось старинное трехэтажное здание на улице Шаумяна, 108. Пламя успело охватить 300 квадратных метров, возгоранию присвоили третий ранг.

К ликвидации огня привлекли 92 человек, они используют 21 единицу техники. На данный момент пожар удалось локализовать.

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#Новости#Коронавирус#Происшествия
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