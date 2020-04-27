Центр Ростова остался без света из-за крупного пожара

Сейчас временно ограничена подача электричества от трех трансформаторных подстанций. Электричества нет в домах по проспекту Ворошиловский, улице Большая Садовая, переулку Газетный, улице Серафимовича.
Отмечается, что электроснабжение будет восстановлено в понедельник до 15.00 мск.
Напомним, в ночь на понедельник загорелось старинное трехэтажное здание на улице Шаумяна, 108. Пламя успело охватить 300 квадратных метров, возгоранию присвоили третий ранг.
К ликвидации огня привлекли 92 человек, они используют 21 единицу техники. На данный момент пожар удалось локализовать.