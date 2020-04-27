В Ростовской области на дому от коронавируса лечатся почти 70% пациентов

По словам Тюрина, в Ростовской области в стационарах проходит лечение 141 пациент, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. На амбулаторном лечении находятся 466 пациентов.
При этом в обсерватор в Ростове-на-Дону помещены 16 человек и в Таганроге — 18.
Напомним, что показатель заболеваемости COVID-19 в регионе составил, по последним данным, 16,9 пациентов на 100 тысяч населения.
В общей сложности коронавирусом заболели в регионе 714 человек, 42 из них уже были выписаны. За последние сутки статистика региона пополнилась еще 65 новыми случаями заражения. Два человека скончались.