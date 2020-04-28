Работу с молодежью в Ростовской области перевели в режим онлайн

При этом Лескин отметил, что онлайном все не заменишь и комитет с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе в режиме оффлайн. Из-за режима самоизоляции все молодежные мероприятия, которые были запланированы на май–июнь, перенесли на второе полугодие.