Работу с молодежью в Ростовской области перевели в режим онлайн

Posted 28 апреля 2020, 10:10
Published 28 апреля 2020, 10:10
Modified 24 декабря 2024, 18:18
Updated 24 декабря 2024, 18:18
«Мы посчитали целесообразным переводить максимальное число наших активностей перевести в режим онлайн, чтобы не оставлять вакуума и пустоты в работе с молодежью на период самоизоляции», — рассказал Лескин.
В частности, недавно в области провели марафон «ЗОЖ актив», участниками которого за неделю стали более 30 тысяч человек.
Также комитет по работе с молодежью регулярно проводит большое количество конкурсов и викторин. Например, большой розыгрыш призов прошел в честь 20-летия донского комитета по молодежной политике, юбилей отметили 18 апреля.
По словам Лескова, аккаунты комитета в соцсетях максимально насыщены всевозможными, в том числе образовательными, активностями. Только за месяц посещаемость аккаунта выросла с 300 тысяч пользователей в марте до более 500 человек в апреле.
При этом Лескин отметил, что онлайном все не заменишь и комитет с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе в режиме оффлайн. Из-за режима самоизоляции все молодежные мероприятия, которые были запланированы на май–июнь, перенесли на второе полугодие.