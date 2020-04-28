За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

Всего в области новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 778 человек, больше всего зараженных в Ростове.
Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске. Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом в Волгодонске подтвердил региональный Минздрав, но причины сообщат после проведения соответствующего исследования.
Режим самоизоляции в регионе из-за сложившейся ситуации могут продлить до 12 мая. При этом жители Ростова не хотят соблюдать режим самоизоляции и все чаще выходят на улицы.
В России за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 6 411 человек, общее количество заболевших в стране составляет 93 558 человек. Умерли 867 человек, удалось вылечить 8 456.