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За сутки 64 человека в Ростовской области заболели коронавирусом

28 апреля 2020, 07:58
Фото: donland.ru
По состоянию на 28 апреля в Ростовской области зафиксировали 64 новых случая коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе.

Всего в области новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 778 человек, больше всего зараженных в Ростове.

Четверо пациентов с коронавирусом скончались: двое в Ростове, двое в Волгодонске. Смерть пациентов с подтвержденным коронавирусом в Волгодонске подтвердил региональный Минздрав, но причины сообщат после проведения соответствующего исследования.

Режим самоизоляции в регионе из-за сложившейся ситуации могут продлить до 12 мая. При этом жители Ростова не хотят соблюдать режим самоизоляции и все чаще выходят на улицы.

В России за сутки новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 6 411 человек, общее количество заболевших в стране составляет 93 558 человек. Умерли 867 человек, удалось вылечить 8 456.

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