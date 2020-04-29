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Posted 29 апреля 2020, 13:15

Published 29 апреля 2020, 13:15

Modified 1 октября, 15:30

Updated 1 октября, 15:30

Более 70 российских врачей умерли от коронавирусной инфекции

29 апреля 2020, 13:15
В России из-за коронавирусной инфекции умерли более 70 врачей, сообщили «Новые известия».

Список с именами около 50 умерших от коронавируса врачей из России и Белоруссии появился в соцсети. Позже главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Николай Брико заявил, что погибших от коронавируса медиков еще больше.

Во многих российских регионах зафиксировали вспышки инфекции именно среди персонала медицинских учреждений, только в Москве коронавирус перенес уже каждый пятый столичный врач, при этом у большинства болезнь прошла в бессимптомной форме.

«Всего две с половиной недели назад проводилось обследование медиков, которые сопровождали поезда „Сапсан“. Предположительно, они много общались с потенциально инфицированными и могли сами бессимптомно переболеть COVID-19. Но тогда иммунитет обнаружили лишь у 3% обследованных. Разница в цифрах может говорить о стремительном распространении инфекции среди медиков за последнее время», — сказано в сообщении.

В Ростовской области количество заразившихся коронавирусной инфекций достигло 864 человек. Только за последние сутки в регионе выявили 86 новых случая заражения, это рекордный суточный показатель за все время.

#Общество#Новости
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