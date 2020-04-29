Более 70 российских врачей умерли от коронавирусной инфекции

«Всего две с половиной недели назад проводилось обследование медиков, которые сопровождали поезда „Сапсан“. Предположительно, они много общались с потенциально инфицированными и могли сами бессимптомно переболеть COVID-19. Но тогда иммунитет обнаружили лишь у 3% обследованных. Разница в цифрах может говорить о стремительном распространении инфекции среди медиков за последнее время», — сказано в сообщении.