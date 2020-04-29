Коронавирус нашли у четырех пациентов онкоцентра в Ростове

Из-за больных с коронавирусом отделение нейроонкологии закрыли на карантин, кроме того, временно приостановили прием и выписку пациентов из отделений реконструктивно-пластической хирургии и онкологии, торакальной хирургии и опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы, расположенных в корпусе № 2.