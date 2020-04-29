Коронавирус нашли у четырех пациентов онкоцентра в Ростове

«Ввиду выявления четырех случаев заболевания COVID-19 у пациентов отделения нейроонкологии введены ограничительные мероприятия», — говорится в сообщении.
Из-за больных с коронавирусом отделение нейроонкологии закрыли на карантин, кроме того, временно приостановили прием и выписку пациентов из отделений реконструктивно-пластической хирургии и онкологии, торакальной хирургии и опухолей костей, кожи, мягких тканей и молочной железы, расположенных в корпусе № 2.
В настоящее время проводят противоэпидемические мероприятия по выявлению круга контактных лиц среди больных и персонала, а также тестирование на наличие новой короновирусной инфекции у контактных лиц. Остальные подразделения НМИЦ онкологии работают в штатном режиме.
Заболевших пациентов и контактировавших в ними переправили в госпиталь в больнице имени Семашко, завершивших лечение по основному заболеванию выписали для самоизоляции в домашних условиях.