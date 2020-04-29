Власти Ростовской области рассказали, когда снимут ограничения

В сформированный план входят четыре этапа, реализацию получится начать только после улучшения эпидситуации. Эта информация прозвучала от главы региона Василия Голубева на совещании с главами субъектов. Провел его зампред правительства РФ Андрей Белоусов.
«Пока ситуация является стабильно-напряженной, из-за этого проводится комплекс мер для соблюдения санитарных норм и помощи бизнесу. Под особым контролем — деятельность системообразующих предприятий», — заявил губернатор.
Он добавил, что в список попали 448 системообразующих компаний. На предприятиях каждую неделю проверяют соблюдение санитарных правил.
Для уменьшения влияния эпидситуации на развитие экономики реализуется программа поддержки объемом более 10 миллиардов рублей.
Также появилась информация, что из-за коронавируса власти сэкономили на газоне «Ростов-Арены» 1,4 миллиона рублей.